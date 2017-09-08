Meksika'da 8 büyüklüğünde deprem

Meksika açıklarında 8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeoloji Merkezi, depremin ülkenin güneyinde yer alan Chiapas eyaleti açıklarında yaşandığını açıkladı.

Karadan 120 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Tsunami riski sadece Meksika için geçerli değil. Bölge ülkeleri Guatemala, Honduras, El Salvador ve Kosta Rika'nın da risk altında olduğu duyuruldu.

Meksikalı yetkililer şiddetli depremde iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Depremin başkent Meksiko dahil olmak üzere çok sayıda kentte hissedildiği belirtiliyor.

Guatemala sınırına oldukça yakın olan bir bölgede oluşan depremin ardından çok sayıda Meksikalının panik içerisinde sokağa çıktığı aktarılıyor. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığı belirtiliyor.

Meksika'nın Sivil Savunma Dairesi, 8.0 büyüklüğündeki depremin 1985 yılında ülkede yaşanan ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinin ardından ülkede yaşanan en şiddetli deprem olduğunu belirtiyor.

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AP,AFP/ÖA,BW