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Dünya
Deutsche Welle

Meksika’da 7.1 büyüklüğünde deprem

Meksika'da başkent Mexico City yakınlarında meydana gelen şiddetli depremde çok sayıda binanın yıkıldığı bildiriliyor. Ölü sayısıyla ilgili değişik açıklamalar gelirken, yüksek can kaybından endişe ediliyor.

20 Eylül 2017 02:47

Meksika'nın başkenti Mexico City yakınlarında meydana gelen Richter ölçeği ile 7.1 büyüklüğündeki depremde birçok bina hasar görürken, Belediye Başkanı Miguel Angel Mancera Espinosa yıkılan binalarda mahsur kalan kişilerin olduğunu söyledi.

Yaklaşık 20 milyon kişinin yaşadığı şehirde meydana gelen deprem 1985'te yaşanan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği 8.1 büyüklüğünde büyük Meksika Depremi'nin yıldönümüne denk geldi.

Merkez üssü şehrin 123 kilometre güneydoğusundaki Puebla vilayetindeki Raboso kasabası olarak tespit edilen sarsıntı öncesi gün içinde başkentte deprem hazırlıkları kapsamında tatbikatlar yapılmıştı.

Uçuşlar durduruldu

Mexico City Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlar da geçici süreliğine durduruldu. Twitter'dan bir mesaj yayınlayan havalimanı yetkilileri, personelin binalarda hasar tespiti yaptığını duyurdu.

Televizyon kanalları şehirde yıkılan binalardan yükselen tozları gösterirken bazı kiliselerin kulelerinin de yıkıldığı görüldü.

Gündüz saatlerinde meydana gelen deprem sonrası bulundukları binaları terk eden şehir sakinleri açık alanlara doluşurken, araç trafiği kilitlenme noktasına geldi.

Ülkede 11 gün önce 8.2 büyüklüğünde başka bir deprem yaşanmış ve yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırma Kurumu'ndan sismolog Paul Earle, AP haber ajansına yaptığı açıklamada bugünkü depremin 7 Eylül'deki depremden çok uzakta gerçekleştiğini ve birbirleri ile bağlantılı olmadıklarını kaydetti.

© Deutsche Welle Türkçe

AP,AFP/ÇÖ,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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