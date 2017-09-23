Meksika'da 6.1 büyüklüğünde artçı deprem

Meksika'da son günlerde yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS), merkez üssü ülkenin güneyindeki Oaxaca eyaletinin Matias Romero kenti yakınları olan depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyurdu. Kurum, dokuz kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünü daha önce 6.2 olarak açıklamıştı.

Meksikalı yetkililer, gerçekleşen sarsıntıyı, 7 Eylül'de yaşanan ve 98 kişinin ölümüyle sonuçlanan 8.1 büyüklüğündeki depremin artçısı olarak tanımladı.

Oaxaca eyaletindeki deprem başkent Mexico City'de de hissedildi. Mexico City'de geçen salı günü 50'yi aşkın binayı yıkan 7.1 büyüklüğündeki deprem, ülke genelinde yaklaşık 300 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

6.1'lik sarsıntı nedeniyle, salı günkü depremden etkilenen bazı bölgelerdeki kurtarma çalışmaları geçici olarak durduruldu.

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DW/AFP/Reuters/AP,CÖ/DÇ