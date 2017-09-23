T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Meksika'da 6.1 büyüklüğünde artçı deprem

Yaklaşık 300 kişinin ölümüne neden olan 7.1'lik depremin yaralarını sarmaya çalışan Meksika'da bu kez de 6.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

23 Eylül 2017 20:13

Meksika'da son günlerde yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS), merkez üssü ülkenin güneyindeki Oaxaca eyaletinin Matias Romero kenti yakınları olan depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyurdu. Kurum, dokuz kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünü daha önce 6.2 olarak açıklamıştı.

Meksikalı yetkililer, gerçekleşen sarsıntıyı, 7 Eylül'de yaşanan ve 98 kişinin ölümüyle sonuçlanan 8.1 büyüklüğündeki depremin artçısı olarak tanımladı.

Oaxaca eyaletindeki deprem başkent Mexico City'de de hissedildi. Mexico City'de geçen salı günü 50'yi aşkın binayı yıkan 7.1 büyüklüğündeki deprem, ülke genelinde yaklaşık 300 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

6.1'lik sarsıntı nedeniyle, salı günkü depremden etkilenen bazı bölgelerdeki kurtarma çalışmaları geçici olarak durduruldu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/Reuters/AP,CÖ/DÇ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YaklaşıkMeksikaJeolojik Araştırma KurumuOaxacaMatias RomeroEylülMexico CityCityDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/Reuters/APCÖ/DÇ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

İsmail Saymaz, Beyaz TV'nin teklifini reddetti; "Bir gazeteci için haysiyet...

Erdoğan: Şayet bir an önce sükûnet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı...

Eski AKP kurucusu Abdüllatif Şener: Tayyip Erdoğan seçimi iptal etmeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24