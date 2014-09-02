Meksika’da 50 ton balık kıyıya vurdu

Meksika’da bulunan Cajititlán Gölü’nde 50 ton balık kıyıya vurdu. Yetkilileri şaşırtan olayın sebebi henüz bilinmiyor. Son yıllarda göldeki balık türünün giderek azaldığını ifade eden yetkililer, olayın doğal nedenlerle meydana gelmiş olamayacağını belirtti. Çevre Bakanı Magdalena Ruiz Mejia, göle atık suların karıştırıldığı ihtimalinin üzerinde duracakları yönünde söz verdi.

Radikal’de yer alan habere göre, gölü temizleme çalışmaları yapan balıkçılar, tarım bakanlığı çalışanları, itfaiye ve belediye işçileri, balıkları bir çukura gömdüklerini açıkladı. Bu yılın başlarında da benzer olaylar meydana geldiği kaydedilirken, rakamın daha önce hiçbir zaman 50 tona ulaşmadığı vurgulandı.