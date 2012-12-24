Meksika'daki kayıp sayısı 20 bine ulaştı!

Meksika'da çoğu uyuşturucu satıcıları tarafından kaçırıldığı düşünülen binlerce kişinin kayıp olduğu açıklandı. Açıklamada uyuşturucu kartelleri tarafından kaçırılan ve izine bir daha rastlanmayan kişilerin sayısının 20 bini geçtiği belitildi.

Kayıplar için çeşitli gösteriler yapılırken valilik binasının önüne bırakılan yüzlerce çift kırmızı ayakkabının kayıp kadınları temsil ettiği söylendi.

Daily Mail gazetesinin haberine göre yayınlanan kayıp listesinde ülkede kaybolduktan sonra kendilerinden haber alınamayan bir çok kişinin ismi yer almıyor. 20,851 kişilik liste yakınlarını tepkisine neden olurken, 2009 yılında kaybolan Luis Angel Leon Rodriguez'in annesi Aracelli Rodriguez kendi imkanlarıyla oğlunu aradığını ve oğlunun isminin kayıp listesinde yer almadığını söyledi. Aracelli Rodriguez, devletin herhangi bir sonuca ulaşmadan dosyaları kapattığını belirtti.