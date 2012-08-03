Meksika'da 2 bin 500 yıllık çikolata bulundu

Meksika’nın Yucatan yarımadasında, Mayalardan kalma bir tabakta 2 bin 500 yıllık bir çikolata kalıntısı buldu.

Meksikalı arkeologlar Meksika’nın Yucatan yarımadasında, Mayalardan kalma bir tabakta 2 bin 500 yıllık bir çikolata kalıntısı buldu.

Arkeologlar çikolata kalıntısına bir tabakta rastlanmış olmasının, çikolatayı içecek olarak kullandıkları daha önceden bilinen Mayaların, bunu katı yiyeceklerde de baharat veya sos olarak kullanmış olma ihtimalini de ortaya çıkardığına dikkati çekti.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Kurumu'nun yaptığı keşif, İspanyol öncesi kültürlerde çikolatanın içecek olarak kullanıldığı yönündeki yaygın görüşü değiştirmiş oldu.