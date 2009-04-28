Meksika’da 152 şüpheli ölüm

Meksika'da domuz gribinden öldüğü sanılan kişi sayısı 152 oldu.



Ölenlerin sadece 20'sinin domuz gribinden hayatını kaybettiği kesinleşti, diğer ölümlerde domuz gribinin etkisinin olup olmadığı araştırılıyor.



Şu ana kadar Meksika dışında domuz gribinden hayatını kaybeden olmadı. Ancak ABD'de 51, Kanada'da 6, İspanya ve İskoçya'da 3 vaka tespit edildi. Norveç ve Güney Kore'de de şüpheli kişilere test yapılıyor.



Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ), domuz gribiyle ilgili alarm seviyesini, salgın riskinin yüksekliğinin göstergesi olan 4'e çıkarmıştı.

