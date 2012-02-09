-Meksika'da 15 ton metamfetamin ele geçirildi MEXİCO CİTY (A.A) - 09.02.2012 - Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde 15 ton metamfetamin ele geçirildiği bildirildi. Yetkililer, ülkenin en büyük ikinci kenti olan Guadalajara'da ortaya çıkarılan büyük bir zulada 15 ton metamfetamin bulunduğunu açıkladı. Uyarıcı ve halüsinasyon özelliğine sahip sentetik bir madde olan metamfetamin üretiminin Meksika'da son yıllarda hızla arttığını belirten yetkililer, bu artışta dünyadaki en güçlü uyuşturucu kaçakçısı olarak tanımlanan Joaquin "El Chapo" Guzman'ın Sinaloa adlı kartelinin büyük rol oynadığını belirtti. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Ofisi (UNODC), 2009 yılında dünya genelinde 31 ton metamfetamin ele geçirildiğini açıklamıştı.