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Dünya
Deutsche Welle

Meksika'da 10 polis daha tutuklandı

Meksika’da üniversite öğrencilerinin katledilmeleri ile ilgili dava kapsamında 10 polis memurunun daha tutuklanmasına karar verildi.

06 Ocak 2015 18:26


Tutuklanan polislerin organize suç örgütleri ile işbirliği içinde oldukları ve öğrencilerin kaçırılmalarına yardım ettikleri öne sürülüyor.

Geçen eylül ayında meydana gelen olayda, bir protesto gösterisine katılan sol görüşlü 43 öğrenci polis tarafından kaçırılmıştı.

Görgü tanıklarına göre, polis tarafından tutuklanan öğrenciler daha sonra Iguala bölgesinde faal olan bir uyuşturucu çetesine teslim edildi.

Öğrencilerin tamamının söz konusu çete tarafından katledildiği belirtiliyor. Olayla ilgili şu ana dek tutuklanan polis sayısı da 40’a yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MeksikaIgualaDeutsche Welle DW ET/HS/BS

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