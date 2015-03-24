Meksika üzerindeki dolar baskısı



Meksika Merkez Bankası ulusal para birimi Pezo'nun değer kaybını en azından yavaşlatmak için elindeki döviz rezervini piyasaya sürmeye başladı. 11 Mart’ta başlayan program uyarınca 8 Haziran’a dek her gün 52 milyon dolar piyasaya sürecek. Meksika Pezosu sene başından bu yana Amerikan Doları karşısında yüzde beş değer kaybetmiş durumda. Bir yıl öncesi baz alındığında ise değer kaybı yüzde 18’lere çıkıyor. 1992 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren ‘Yeni Meksika Pezosu‘nun değeri bugüne dek dolar karşısında hiç bu kadar düşük olmamıştı.

Amerikan Doları’nın değer artışına etken olarak ise konjonktürel verilerin olumlu seyrinin yanında, Amerikan Merkez Bankası’nın önümüzdeki haziran ayında yapmayı planladığı faiz artışları gösteriliyor. Bu adım atılırsa, 2006 yılından bu yana ilk kez Amerika Birleşik Devletleri’nde faizler yükseltilmiş olacak. Ancak iktisat uzmanlarına göre, böyle bir hamle zaten zor durumda olan Meksika ekonomisini iyiden iyiye bunalıma sokabilir.

Sermayenin kaçış riski

2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan ekonomik ve mali kriz ülkede faizlerin düşürülmesine yol açmıştı. Bu da sermayenin Meksika ve Brezilya gibi büyümekte olan ülkelere yönelmesine neden oldu. Amerikan Merkez Bankası’nın planladığı faiz artışı şimdi bu kaçan sermayenin yeniden Amerika Birleşik Devletleri’ne dönmesini sağlayabilir. Faiz artışının söylentisi bile etkilerini göstermeye başlamış durumda. Meksika Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre sadece şubat ayında 1,1 milyar dolar ülkeden çıktı.

Meksika Maliye Bakanı Luis Videgaray Caso’ya göre ise Amerikan Doları’nın değerini artıyor olması küresel bir fenomen ve Meksika Pezosu’nun durumu bazı diğer para birimlerine göre daha iyi. Videgaray, örneğin Euro‘nun sene başından bu yana Dolar karşısında yüzde 15 değer kaybettiğini belirterek, döviz rezervlerinin piyasaya sürülmesi ile ülke ekonomisinin tehlikeli dalgalanmalardan korunacağını dile getirdi.