Meksika Rallisi'nde zafer Ogier'in

İstanbul,(DHA) - DÜNYA Ralli Şampiyonası\'nın üçüncü yarışı olan Meksika Rallisi, 8-11 Mart tarihleri arasında koşuldu. Fransız pilot Sebastien Ogier şampiyonanın üçüncü ayağını kazanarak genel klasmanda zirveye yerleşti.

Ogier, 344 kilometre ve 22 özel etaptan oluşan mücadeleyi 3 saat 53 dakika 58 saniyede tamamladı. Sezonun ilk yarışı olan Monte Carlo\'yu da kazanan Fransız pilot, bu sonuçla ikinci kez podyumun en üst basamağında finiş gördü.

İspanyol pilot Dani Sordo, Meksika Rallisi\'ni liderin 1 dakika 03 saniye arkasında ikinci olarak tamamladı. Yarışta üçüncü Kris Meeke oldu.

Sebastien Ogier, \"Burası benim için her yıl çok özel bir yer oluyor. 7 kez podyum gördüm, 4 kez de zafere ulaştım. Burayı seviyorum. Güzel bir atmosfer var. İkinci sırada başladığımız için şansımızın az olduğunu düşünmemize karşın hiç pes etmedik\" dedi.

HEYECAN EYLÜL\'DE MARMARİS\'TE

Dünya Ralli Şampiyonası\'nın dördüncü ayağı 5-8 Nisan tarihlerinde Fransa\'da düzenlenecek. Bu yıl 13 farklı ülkede gerçekleşecek Dünya Ralli Şampiyonası, 7 yıllık bir aranın ardından 13-16 Eylül\'de Türkiye\'ye de uğrayacak ve motor sporları tutkunlarına Marmaris\'te unutulmaz anlar yaşatacak. 2018 Dünya Ralli Şampiyonası, 18 Kasım\'da Avustralya\'daki yarışla son bulacak.

