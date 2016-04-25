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Dünya
Deutsche Welle

Meksika polisine ağır suçlama

Meksika'da iki yıl önce 43 solcu öğrencinin kaybolması ile ilgili uzmanlar 605 sayfalık bir rapor hazırladı. Raporda polise yönelik ağır suçlamalar yer alıyor.

25 Nisan 2016 14:54


Meksika'da 2014 yılında akıbetleri hala bilinmeyen 43 öğrencinin ortadan kaybolması ile ilgili olarak Amerika İç İnsan Hakları Komisyonu'nun (CIDH) uzmanları tarafından kapsamlı bir rapor hazırlandı. Raporda solcu öğrencilere yönelik "mükemmel bir işbirliği" yapıldığı belirtilerek olayın sorumlularından biri olarak polisi de suçlanıyor. Raporda, polisin organize suç çeteleriyle hedefli bir işbirliği yaptığı kaydedildi.

Raporun ayrıntıları ile ilgili bilgi veren Kolombiyalı eski savcı Angela Buitrago, polisin ve suç çetelerinin 26 Eylül 2014 gecesi birlikte hareket ettiğini ve öğrencilerin içinde bulunduğu otobüsün kaçmasının 80 kilometre ötede önlendiğini belirtti. Buitrago, hem Guerrero Eyaleti'neki Iguala bölgesi polisinin hem de başka güvenlik güçlerinin otobüsün kaçmaması için önlem aldığını kaydetti.

Cesetler yakıldı mı?

Polisin öğrencileri Guerreros Unidos adlı suç çetesine teslim ettiği tahmin ediliyor. Çete üyeleri daha önce verdikleri ifadede, öğrencileri öldürdüklerini ve cesetlerini de çöp kutularının içinde yaktıklarını söylemişti. Ancak uzmanlar bu açıklamaların doğruluğu konusunda şüpheli. Uzmanlar, çöp kutularında hiçbir biyolojik iz kalmamasının ihtimal dışı olduğunu savunuyor.

Uzmanların hazırladığı 603 sayfalık raporda soruşturmayı yürüten resmi makamlara da suçlamalara yer verildi. Kaçırılan öğrencilerin cep telefonlarının ilk birkaç gün hala aktif olduğu vurgulanan raporda, zanlıların ve olayın izinin sürülebileceği ifade edildi.

Meksika'da sol görüşlü öğrenciler bir seminerden dönerken iki yıl önce kaçırılmış ve öğrencilerden hiçbir haber alınamamıştı. Öğrencilerin akıbeti hala kesin olarak bilinmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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