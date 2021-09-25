Meksika'nın başsavcısı, 30'dan fazla bilim insanı için tutuklama emri istiyor

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Meksika'da bilimsel topluluklar, ülkenin başsavcısının organize suç, kara para aklama ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla 31 bilim insanı, araştırmacı ve akademisyen için tutuklama emri talep etmesine tepki gösterdi.

Üniversite profesörleri, danışma kurulu üyelerinin devlet bilim fonundan para almasını engelleyen bir yasayı ihlal etmekle suçlanıyor.

Ancak bu yasa 2019'da kabul edildi ve bilim insanları, yasal olduğu yıllarda 2,5 milyon dolar değerinde fon aldılar. İlgililer, fonların yasa dışı veya kötüye kullanıldığını reddetti.

Ulusal Politeknik Enstitüsü Araştırma Merkezi'nden Alma Maldonado, "Kar amacı gütmeyen bir kuruluşa organize suç diyorlar. Bilim insanlarına, ülkenin en kötü şöhretli uyuşturucu karteli muamelesi yapmak tamamen saçma" ifadelerini kullandı.