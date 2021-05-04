Meksika'nın başkentinde metro üst geçidi çöktü: En az 20 ölü

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Kuzey Amerika ülkesi Meksika'nın başkenti Meksiko'da pazartesi gecesi bir metro üst geçidi kısmi olarak çöktü. Olayda en az 20 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 70 kişi de yaralandı.

Sivil koruma ekipleri kazadan hemen sonra kurtarma çalışmaları başlattı.

Meksika televizyonları ve sosyal medyada yer alan görüntülerde vagonların havada asılı kaldığı görülüyor. Milenio TV'nin görüntülerinde metronun bir bölümünün üst geçitten yoldaki arabaların üzerine düştüğü dikkat çekiyor.

İtfaiye ve sağlık ekipleri, kaza yerini olası mahsur kalmış insanları bulmak için aradı.

Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum çalışmaların devam ettiğini ve kendisinin de kaza noktasına gitmek üzere yola çıktığını bildirdi.