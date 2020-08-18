Meksika lideri Obrador: Rusya'nın aşısı etkili çıkarsa yaptırırım

T24 Dış Haberler

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, virüse karşı etkili olduğu görülürse Rusya'nın geliştirdiği Covid-19 aşısını yaptıran ilk kişilerden olacağını ifade etti.

Obrador, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben aşıyı yaptırırım çünkü benim için çok önemli. Ancak ilk önce etkili olduğundan ve herkesin erişebildiğinden emin olmalıyız" diye konuştu.

Meksika lideri, ilk etkili aşıyı kendileri geliştirirse kişisel olarak Çin ve Rusya ile teams kuracağını da ifade etti.

Obrador, "Bu önemli konuda ideolojileri bir kenara bırakmalıyız. Sağlık her şeyden önce gelir" ifadelerini kullandı.

Latin Amerika ülkesinde 56 binden fazla hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve yarım milyondan fazla vaka tespit edildi.

Rusya'da Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen "Sputnik-V" isimli Covid-19 aşısı geçen hafta Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan tescillendi. Rusya'nın aşı çalışmalarında insan üzerinde test aşaması 2 aydan kısa sürdü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'daki Covid-19 aşısı çalışmalarının takip edildiğini bildirerek, yeni tip Koronavirüs'e karşı verilen mücadelede sürecin hızlandırılmasının aşı güvenliğinden ödün vermek anlamına gelmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.