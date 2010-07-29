Meksika Körfezi'ni 'ham petrol yiyen mikroplar' temizliyor

T24 - İngiliz British Petrolium (BP) petrokimya şirketinin mühendisleri, Meksika Körfezi’nde 100 gündür denize boşalan ham petrolün yarattığı kirliliği önlemek için büyük çaba gösterirken, Amerikan üniversitelerinin öğretim üyeleri, "ham petrol yiyen mikropların" doğal temizleme süreciyle yardım ettiğini belirtti.

Louisiana eyaletinin 80 km açığında BP’nin anlaşmalı olduğu Deepwater Horizon şirketinin petrol platformunda 20 Nisanda 1600 metre derindeki petrol kuyusu ağzından kaynaklanan ölümcül grizu patlamasının yarattığı, ABD tarihinin en büyük doğa felaketine direnmeye çalışan Meksika Körfezi’nde "petrol yiyen mikroplar" mucizevi iş görüyor.

İnternet sitesi Yahoo ve New York Times gazetesinde bildirildiğine göre, Georgia Üniversitesi’nin yerbilim-mikrobiyoloji-kimya uzmanı Samantha Joy, şunları söyledi: "21 yıl önce Alaska açığında kayalara bindirerek soğuk sularda doğa felaketi yaratan Exxon Valdez tankerinin ortamına göre, Meksika Körfezi’nin sıcak suları, petrol yiyen mikroplar bakımından çok zengin. Bu mikroplar, deniz tabanı, milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların oluşturduğu fosil ham petrol kaynayan Meksika Körfezi’nde petrol yemeyi öğrenmişler." Johns Hopkins Üniversitesi çevrebilim mühendisi Edward Bouwer ile "Oceana" çevre örgütünün uzmanı Jeffrey Short, deniz tabanı kuyusu ağzından boşalan ham petrolün yüzde 40’ının "buharlaştığını", denizde kalanın muhtemelen tabana çökmeyerek orta kademelerde toplandığını belirtti. Ham petrolü yiyen mikroplar büyük oranda oksijen harcadıklarından bilimadamları, oksijen seviyesinin de Meksika Körfezi’nde 100 günde önemli ölçüde düştüğünü saptadı.

New York Times gazetesine göre, deniz suyunda "bir miktar ham petrol", çeşitli bakteri, mikrop, mantar ve küf için "derhal üstüne saldırılacak yeme dönüşüyor." BP, birkaç hafta içinde, adı And dağları İnka Kızılderili dilinde "Macondo" olan, Louisiana açığında 1600 metre derindeki kuyuyu temelli kapatmak için 73 tonluk kapak altına ağır çamur ve çimento basacak.

60 gün önceye kadar günde 100 bin varil ham petrol fışkırtan petrol kuyusu Macondo, Kızılderili dilinde "kulakları sağır eden gürültü" anlamına geliyor.

