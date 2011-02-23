Meksika Körfezi'nde ölü yunus yavruları karaya vurdu

T24 - Meksika Körfezi'nde geçen bahardaki korkunç petrol kirliliğinin ardından ölü yunus yavruları kıyılara vurmaya başladı.





Amerikan Deniz Memelileri Araştırmaları Enstitüsünden bilim adamları, sadece son iki haftada Alabama ve Mississippi kıyılarında 17 ölü yunus yavrusunun bulunduğunu belirterek, bunun ortalamanın on katı olduğunun altını çizdiler.





Merkezi Mississippi eyaletinin Gulfport kentinde bulunan enstitünün direktörü Moby Solangi, ortalamanın ayda bir veya iki ölü yunus olduğunu belirterek, son iki haftada 17 ölü yunusun karaya vurduğunu ve şubat ayının henüz sona ermediğini kaydetti.





Dişi yunusların bilinmeyen bir nedenle yavrularını düşürdüklerini veya yavruların ölü doğduğunu belirten Solangi, ölümlerin nedeninin bulunması için önceki gün yapılan nekropsinin sonuçlarını beklediklerini söyledi.





Çevreci bilim adamı, İngiliz BP şirketi tarafından işletilen Deepwater Horizon petrol platformunun infilak etmesiyle Nisan 2010'da ortaya çıkan petrol kirliliğinin ölümlere neden olduğunun kuvvetle muhtemel bulunduğuna işaret etti.





Enstitü, 2010'da karaya vuran ölü yunus sayısının önceki yıllara göre üç kat arttığını, 30'lardan 89'a çıktığını bildirdi.



