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Çevre

Meksika Körfezi kendini yeniliyor

Kenneth Feinberg, Körfez'de etkilenen bölgenin 2012 yılına kadar eski haline büyük çapta kavuşmuş olacağını söyledi.

04 Şubat 2011 02:00

T24 - Meksika Körfezi'nde meydana gelen petrol sızıntısının kurbanlarına yardım için oluşturulan 20 milyar dolarlık tazminat fonunun yöneticisi Kenneth Feinberg, Körfez'de etkilenen bölgenin 2012 yılına kadar eski haline büyük çapta kavuşmuş olacağını söyledi.

Kenneth Feinberg, ABD'nin en büyük petrol sızıntısı olarak tarihe geçen kazanın çevreye verdiği zararın çoğunun giderilmiş ve bölge ekonomisinin yeniden rayına oturmuş olacağını tahmin ediyor.

Yetkili, ileride fona yapılacak tazminat başvurularının bu değerlendirme kapsamında ele alınacağının altını çizdi.

Petrol şirketi BP'nin Louisiana eyaleti açıklarında yer alan Deepwater Horizon platformunda meydana gelen patlama ardından milyonlarca varil petrol aylarca denize boşalmıştı.

BP, tazminat ödemeleri için oluşturduğu fondan şimdiye kadar 3 milyar doları aşkın ödeme yaptı.

Fakat istiridye avcıları başta gelmek üzere halen binlerce balıkçı kendilerine tek bir kuruş ödenmediğinden şikayetçi.

Balıkçılığın yanısıra bölgede turizm sektörü de ciddi ekonomik kayba uğradı.

Tazminat fonunun yöneticisi Kenneth Feinberg, petrol sızıntısının ekosisteme etkilerinin tam olarak ne boyutta olduğunun belki daha yıllarca bilinemeyeceğini kabul ediyor. Fakat ekonomik planda, ''güçlü bir canlanmanın şimdiden yol katettiğini'' kaydetti.

BP şirketi, bugüne değin yaklaşık yarım milyon tazminat başvurusuna yanıt verdiğini söylüyor.

İstiridye balıkçılarına, bu sektörde iyileşme daha çok zaman alacağı için, ek ödeme yapılacağı belirtiliyor.

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