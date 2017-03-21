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BBC Türkçe

Meksika kökenli müşterilere ikamet belgesi soran ABD'li garson kovuldu

Huntington Beach'teki Saint Marc adlı restoranın yöneticileri, olay nedeniyle özür diledi

21 Mart 2017 15:40

ABD'nin California eyaletinde, Meksika kökenli dört kadın müşteriden ülkede yasal olarak ikamet ettiklerini kanıtlayacak belge göstermelerini isteyen bir garsonun işine son verildi. Huntington Beach'teki Saint Marc adlı restoranın yöneticileri, olay nedeniyle özür diledi. 

Restoranda yaşadıklarını Facebook'ta paylaşan Diana Carrillo, BBC'ye "Daha önce hiç böyle bir ayrımcılığa maruz kalmadım. Dördümüz de ABD'de doğduk" dedi.

Carrillo, 11 Mart'ta yaşanan olayla ilgili olarak Facebook sayfasında şunları yazdı:

"Oturur oturmaz, garson masaya geldi, bize hoş geldiniz demeden ikamet kartlarımızı göstermemizi istedi. Gösterdim. Ne diyeceğimi bilmiyordum. Bir süre ne yapacağımı bilemedim. Şoke olmuştum. Garson sonra arkadaşlarım ve kız kardeşimden de ikamet belgesi istedi, 'Servise başlamadan önce, buralı olduğunuzdan emin olmalıyım' dedi."

Kasım'da ABD Başkanı seçilen Donald Trump, göç karşıtı sert söylemi ve Meksika sınırına duvar örme vaadiyle iktidara gelmişti.

Carrillo, "Bence birçok insan göçmenlere karşı eskisinden daha açık ayrımcılık yapma gücü olduğunu düşünüyor. Bu sabah uyandığımda birçok kişinin bunun bir 'yalan haber' olduğunu, böyle bir şeyin olamayacağını yazdığını gördüm. Ama maalesef oldu ve ben ve diğer üç kişi böyle bir muameleye maruz kaldık. Bence ırkçılık konusunda insanları bilinçlendirmeli ve bunun üstüne gitmeliyiz" dedi.

Garsonun bu davranışı üzerine hemen şikayette bulunduklarını ve kendilerine başka bir masa önerildiğini belirten Carrillo, ancak yemek yemeden lokantadan ayrılmayı tercih ettiklerini söyledi.

Washington Post gazetesine göre, restoran yönetimi, olayın sosyal medyada yankılanmasından sonra, Carrillo'ya restoranda "VIP servis" ve hafta sonunda elde edilen gelirin yüzde 10'unu seçecekleri bir yardım kuruluşuna bağışlamayı önerdiğini yazdı.

Restoranın yemek teklifini reddeden grup, bağışın Orange County Genç Göçmenler derneğine yapılmasını istedi.

Saint Marc'ın Müdürü Kent Bearden, gazeteye açıklamasında söz konusu garsonun işten çıkarıldığını belirterek "Çalışanların davranışlarını kontrol edemezsiniz. Bu kişi, misafirlerimize şirketimizin kurallarına aykırı şekilde davranmıştır ve işine son verilmiştir" dedi.

Carrillo, BBC'ye restoran yönetimin olaydan hemen sonraki yaklaşımından memnun olduklarını ancak, şirketin daha sonra sosyal medya sayfasından resmi özür yazısını kaldırmasından düş kırıklığına uğradıklarını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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