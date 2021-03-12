Meksika, keyfi esrar kullanımı yasallaştırmaya hazırlanıyor; olası yasanın kartellere darbe vurması bekleniyor

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Meksika Kongresi'nin alt meclisi, ülkede keyfi esrar kullanımının yasallaştırılmasını kabul ederek üst meclise yolladı. Tasarının üst meclisten de onay alırsa yasalaşacak.

Karteller arası savaşın gündemden düşmediği Meksika'da tasarı, uyuşturucu ticareti kaynaklı şiddeti azaltmayı da hedefliyor.

Suça Karşı Birleşik Meksika isimli sivil toplum kuruluşunun direktörü Lisa Sanchez, "Teoride bu tasarı Meksika'yı üretim kapasitesi nedeniyle dünyanın en büyük yasal esrar pazarı yapar" dedi.

Tasarı, Vekiller Meclisi'nden 316'ya karşı 129 oy ile geçti. Keyfi esrar kullanımı üst meclis olan Senato'da geçen kasım ayında kabul edilmişti, ancak tasarı Vekiller Meclisi'nden yeni geçtiği için tekrar Senato'da görüşülecek.