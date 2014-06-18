Meksika kalecisi 'Sambacılar'a geçit vermedi



Turnuvanın şampiyonluk favorisi Brezilya, ikinci grup maçında oynadığı Meksika karşısında beklediğinden daha fazla zorlandı. 2014 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası A Grubu maçında Brezilya ile Meksika golsüz berabere kaldı.

Fortaleza kentindeki Estadio Castelao'da oynanan maçta süper yıldız Neymar ve arkadaşları Meksika kalecisi Guillermo Ochoa'yı geçmeyi başaramadı. 60 bin 342 kişinin izlediği mücadele zevkli, çekişmeli ancak golsüz sona erdi.

52 yıl sonra ilk kez bir Dünya kupası müsabakasında karşılaşan iki takımdan Brezilya maça iyi başlayan taraf oldu ve ilk bölümde rakip sahada daha çok görüldü. Ancak ilk tehlikeli atağı 24'üncü dakikada Meksika geliştirdi ve Herrera'nın ceza sahasının sağ köşesinden çektiği şut direğin üzerinden dışarı gitti.

Gecenin yıldızı Ochoa

İki dakika sonra gecenin başarılı ismi Meksika kalecisi Ochoa, Dani Alves'in ortasında Neymar'ın kafa vuruşunu köşeden son anda çıkardı.

43'üncü dakikada Neymar’ın serbest vuruşunu Silva ceza alanı içinde göğsüyle indirdi. Paulinho'nun vuruşunda Ochoa yine gole izin vermedi.

Atak geliştirme konusunda Brezilya’dan aşağı kalmayan Meksika ikinci devreye etkili başlayan taraf oldu. 55'nci dakikada Aguilar ve 57'nci dakikada Herrera’nın ceza sahası dışından şut denemeleri sonuçsuz kaldı.

69'uncu dakikadaki Brezilya atağında topu Meksika ceza alanı içinde kontrol eden Neymar, şık bir voleyle kaleye gönderdi ancak Meksika kalecisi Ochoa, bir kez daha gole izin vermedi.

Aynı Ochoa,bitime beş dakika kala Brezilya'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Thiago Silva'nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu da harika bir refleksle önleyerek Brezilya’ya gol şansı tanımadı.

Çakır zor görevin altından başarıyla kalktı

Son beş dakikada maç iyice hareketlense de her iki takım da gol atma başarısı gösteremedi ve Cüneyt Çakır’ın son düdüğüyle 1'er puana razı oldu.

Cüneyt Çakır zorluk derecesi yüksek maçta başarılı bir yönetim gösterdi. Pozisyonlara yakın olan başarılı hakem, ikili mücadalelerde faul pozisyonlarını iyi süzdü. Çakır, zaman zaman sertleşen maçta ikisi Brezilya'ya ikisi Meksika’ya olmak üzere 4 kez sarı kartına başvurdu.

Cüneyt Çakır 1974'te Almanya'daki turnuvada görev alan Doğan Babacan'ın ardından Dünya Futbol Şampiyonası'nda düdük çalan ikinci Türk hakem unvanını aldı.

Meksika avantaj sağladı

Rakibini 2012'deki Londra Olimpiyatları finalinde 2-1 yenerek şampiyon olan Meksika, ‘Sambacılar'a bir kez daha geçit vermedi. İkinci maçları sonrası A grubunda Meksika, lider Brezilya gibi puanını 4'e yükselterek gruptan çıkma adına önemli bir avantaj sağladı. Meksika gruptaki ilk maçında Kamerun'u 1-0 yenmişti.

Brezilya gruptaki son maçını 23 Haziran Pazartesi günü Kamerun ile oynarken Meksika'nın rakibi Hırvatistan olacak. Her iki karşılaşma da TSİ 23:00'da başlayacak.

Kamerun ile Hırvatistan A grubu ikinci maçını TSİ 01:00'da çarşambayı perşembeye bağlayan gece (18 Haziran) oynayacak.