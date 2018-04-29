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BBC Türkçe

Meksika hükümeti gazeteci, hukukçu ve aktivistleri 'gizlice dinledi'

Dokuz gazeteci, hukukçu ve insan hakları savunucusu, Meksika hükümetinin telefonlarını bir casus yazılım üzerinden hackleyerek kendilerini gözetlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. New York Times gazetesi de, muhalif seslerin Pegasus adlı yazılım üz

29 Nisan 2018 20:30

Meksika'nın önde gelen gazeteci ve aktivistleri, hükümetin telefonlarını 'hackleyerek' kendilerini gizlice dinlediği ve casusluk yaptığı gerekçesiyle yetkililere suç duyurusunda bulundu.

ABD'li New York Times (NYT) gazetesi daha önce, Meksika hükümetinin suçluların takibi için kullanılan bir casus yazılım üzerinden yolsuzluk iddialarını araştıran muhalif seslerin telefonlarını dinlediği iddiasına yer vermişti.

Habere göre Pegasus adı verilen yazılım, hedef alınan kişinin telefonunu adeta bir 'dinleme cihazına' dönüştürüyor.

Meksika hükümeti ise, özel hayatın gizliliğine saygı duyduklarını söyleyerek iddiaları reddediyor.

Pegasus yazılımının İsrailli NSO Group şirketi tarafından Meksika'nın federal kurumlarına "sadece suçlu ve teröristleri soruşturmak için kullanılması" şartıyla satıldığı belirtiliyor.

Yazılım telefonun mikrofonu ve kamerasını etkinleştirebiliyor. Aynı zamanda akıllı telefonlara sızarak, arama, mesajlaşma ve diğer iletişim kayıtlarına ulaşabiliyor.

Ancak Meksika hükümetinin, bu yazılım üzerinden 2014'te 43 öğrencinin kaybolduğu olayları ve yolsuzluk iddialarını soruşturan gazeteci, avukat ve aktivistleri hedef aldığı ifade ediliyor.

Mexico City'nin 200 kilometre kadar güney batısındaki Iguala kasabası yakınlarında gösteri yapmak isteyen ve polisin müdahalesine uğrayan gençlerin katliama kurban gittiği düşünülüyor.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun başında olduğu hükümet öğrencilerin yolsuzluğa bulaşmış yerel polisin talimatı üzerine çeteler tarafından kaçırılarak öldürüldüğünde ısrar ediyor. Öğrencilerin aileleri ve birçok Meksikalı halen hükümetin bu olaya getirdiği açıklamayı ikna edici bulmuyor.

Şu ana kadar casus yazılımla dinlendiğini iddia eden dokuz kişi suç duyurusunda bulundu.

Mexico City'de bir basın açıklaması yapan gruptan gazeteci Carmen Aristegui, hükümetin insanların "kaynakları, vergileri ve paralarını ciddi suçlar işlemek için kullandığını" söyledi.

Enrique Pena Nieto'nun ofisinden yapılan açıklamada, bu iddialar için hiçbir kanıt olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Daniel Millan, "Özel hayatın gizliliğini ihlal edecek her türlü çabayı kınıyoruz" dedi.

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