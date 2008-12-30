Meksika güzeli tacını kaybetti

Meksika’da uyuşturucu mafyası lideri sevgilisiyle birlikte silah dolu kamyonda yakalanan ve tutuklanan güzellik kraliçesi Laura Zuniga, tacını kaybetti.



2009 yılında bir Asya ülkesinde yapılacak olan "Miss International 2009" yarışmasında Meksika’yı temsil etmek üzere seçilen 23 yaşındaki Zuniga, geçen hafta bir kamyon dolusu silah ve uyuşturucu ile birlikte yakalanmıştı. Yarışma komitesi hala gözaltında olan kraliçenin tacının alındığını söyledi.



Geçtiğimiz temmuz ayında yapılan yarışmada verilen tacın ikinciye verilip verilmeyeceği ise henüz belirsiz.

