Meksika Devlet Başkanı Obrador, ikinci defa Koronavirüs'e yakalandı

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ikinci kez Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı.

68 yaşındaki Obrador, hafif semptomlar gösterdiğini ve iyileşene kadar izolasyonda çalışacağını belirtti.

Geçen sene yine ocak ayında Koronavirüs'e yakalanan Obrador'un pazartesi sabahı yaptığı basın toplantısında sesi dolu geliyordu. Meksika lideri, bu sebeple daha sonra test yaptıracağını belirtmişti.

Geçmişte sigara içen ve 2013'te kalp krizi geçiren, aynı zamanda yüksek tansiyon hastası olan Obrador, geçen sene hastalığı hafif geçirmişti.

Muhalefet, Obrador'u pandemiyi ciddiye almamakla eleştirmişti. Obrador, sıklıkla maskesiz görüntülenmişti.