Meksika Devlet Başkanı, Koronavirüs önlemlerini hiçe saydı: Dışarı çıkmamanız gerektiğinde ben söylerim

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürerken "Hayat normalmış gibi yaşamaya devam edin" dedi. Obrador, evden çıkmama uyarılarına ilişkin ise "Ben size ne zaman dışarı çıkmamanız gerektiğini söyleyeceğim" dedi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere, Obrador, dünya genelinde Koronavirüs mücadelesi devam ederken halkı dışarı çıkmaya çağırdı. Obrador,"Dışarı çıkmayı bırakmayın, hâlâ ilk evredeyiz. Ben size ne zaman dışarı çıkmamanız gerektiğini söyleyeceğim. Eğer yapabiliyorsanız, ekonomik olarak imkânınız varsa ailenizi dışarı yemeğe çıkarmaya devam edin, çünkü bu ekonomiyi güçlendirir" ifadelerini kullandı.

Daha önce de ülkede salgınla ilgili sokağa çıkma yasağı uygulamayacağını söyleyen Obrador, "Eğer sebepsiz yere günlük hayatı aniden durdurursak iyi bir şey yapmış olmayız. Günlük hayatımızı yaşamaya devam edeceğiz ve zamanı geldiğinde devlet başkanı, ne zaman evde kalmanız gerektiğini söyleyecek" diye konuştu.