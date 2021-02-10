Meksika'dan sosyal medya şirketlerine ceza için yasa tasarısı

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador'un partisi Ulusal Yenilenme Hareketi (Morena), Twitter, Facebook gibi sosyal medya şirketlerine bir dizi düzenleme getiren bir yasa tasarısı hazırladı.

Pazartesi günü Obrador'un partisinin önerdiği yasa, sosyal medya şirketlerinin kullanıcıların "ifade özgürlüğünü engellemeleri" durumunda 4.4 milyon dolar ceza ödemelerini öngörüyor.

Yasanın sadece ve sadece Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ve YouTube gibi Meksika'da bir milyonun üzerinde kullanıcısı olan platformlar için geçerli olacağı belirtildi.

Yasa tasarısı, hesabı engellenen veya kapatılan kullanıcıların kararın iptali için başvuru yapabilmelerini öngörüyor. Bu başvuruların önce sosyal medya şirketlerinin komisyonlarına gitmesi planlanıyor. Komisyonların, askıda olan hesapları kontrol edip, kararı onaylamak ya da geri almak için 24 saatleri bulunacak. Bu aşamanın ardından kullanıcılar ülkedeki telekomünikasyon düzenleyicilerine, karardan memnun kalmadıkları durumda ise kararın iptali için Meksika mahkemelerine başvurabilecek.

"Bilgi alma hakkı engellenmemeli"

Partinin senatodaki lideri Ricardo Monreal, yasa tasarısının üç hafta içinde meclisin onayına sunulmasını umduklarını ifade etti. Monreal sözlerine "İfade özgürlüğünün önündeki en büyük engel, içeriklerin yasaklanarak bilgi alma hakkının engellenmesidir. Buna son zamanlarda Twitter'da sıklıkla şahit oluyoruz" ifadeleriyle devam etti.

Söz konusu yasa tasarısı şirketlerin çevirimiçi toplulukları için kendi kuralları olabileceğini kabul ediyor ancak bazı iç düzenlemelerin de yasalarla kontrol edilebileceğini savunuyor. Buna bağlı olarak, "kullanıcıların idari ya da yasal iptal başvuruları yapabilmesinin bir insan hakkı olan ‘adalet' için gerekli olduğu" belirtiliyor.

Aynı şekilde yasa tasarısı, sosyal medya şirketlerinin engelleme ya da hesap kapatılmasıyla ilgili anlaşmazlıkları algoritmalar yoluyla değil insanların oluşturduğu komisyonlar aracılığıyla çözmesini öngörüyor.

Lopez Obrador, Ocak ayında sosyal medya şirketlerinin Donald Trump'ın hesaplarını askıya alma ya da engelleme uygulamalarını "sansür" olarak değerlendirmiş, bu uygulamalarla uluslararası alanda mücadele etmek için söz vermişti. Lopez Obrador, Twitter'ın Trump'ın hesabını askıya almasına sert tepki vermiş "Kimseye böyle bir sansür uygulanamaz. Kimsenin elinden Twitter'da paylaşımda bulunma hakkı alınamaz” demişti.

Obrador, diğer ülkelerin hükümetlerine bu konuyla mücadelede ortak cephe oluşturmak için ulaştığını söylemiş, ilk G20 toplantısında bu konuyu gündeme taşıyacağını belirtmişti. "Elbette, sosyal medya şiddeti teşvik etmek için kullanılamaz fakat bu ifade özgürlüğünün engellenmesi için bir gerekçe olmamalı. Bir şirket bir görüşün ifadesi karşısında nasıl olur da kadir-i mutlak bir güç gibi, adeta İspanyol Engizisyonuymuş gibi davranabilir?” demişti.