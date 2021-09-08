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Dünya

Meksika'da Yüksek Mahkeme, kürtaj yaptıranlara cezai yaptırım uygulanmasını yasa dışı buldu

Aktivistler, kararın kürtajın tümüyle suç sayılmaktan çıkarılmasının kapısını açabileceğini umuyor

08 Eylül 2021 10:31

T24 Dış Haberler

Meksika'da Yüksek Mahkeme, bir eyaletin kürtaj yasasını iptal ederek kürtaj yapan ve yaptıranlara cezai yaptırım uygulanmasının yasa dışı olduğuna karar verdi.

Aktivistler, alınana kararın ülke genelinde kürtajın suç olmaktan çıkarılmasının kapısını açabileceğine inanıyor. 

Yüksek Mahkeme, 10-0'lık oy birliğiyle aldığı kararla Coahuila eyaletinde kürtaj yaptıranlara yaptırım uygulama düzenlemesini kaldırma emri verdi. Yargıçlardan bazıları bu tür yasakların kadınların vücudu üzerinde söz sahibi olma hakkını ihlal ettiğini belirtti. 

"Bu konu sadece kürtaj hakkıyla ilgili değil" diyen Yüksek Mahkeme Yargıcı  Luis María Aguilar, "Bu kadınların ve insanların karar verebilme hakkıyla ilgili" değerlendirmesinde bulundu.

Geçen aralık ayında da Arjantin, hamileliğin ilk 14 haftasında kürtaj yapılmasını suç saymaktan çıkarmıştı.

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