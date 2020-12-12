Meksika'da yol kenarında bırakılan cesetlerin fotoğraflarını çeken gazeteci öldürüldü

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Meksikalı bir foto muhabir, yol kenarında bırakılmış cesetlerin fotoğrafını çektikten sonra öldürüldü.

Bu cinayetin ardından Meksika'da 2020 yılında 9'uncu defa bir gazeteci öldürülmüş oldu.

Çarşamba günü foto muhabir Jaime Castaño Zacaría, Jerez kentinde uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmanın ardından Zacatecas eyaletinin kuzeyinde yol kenarında elleri bağlı cesetler buldu.

Meksika basınına göre Zacaría, fotoğrafları çektikten sonra motosikletiyle olay yerinden ayrılırken silahlı kişiler tarafından kovalanmaya başladı. Gazeteci, bu sırada vurularak öldürüldü. Polis, olay yerine geldiğinde Zacaría'nin kamerasından hafıza kartının alındığını tespit etti.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'na göre Meksika, son 5 senenin 4'ünde en çok gazetecinin öldürüldüğü ülke oldu.