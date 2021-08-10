Meksika'da uyuşturucu kartelinden gazeteciye ölüm tehditi

Meksika’nın en büyük uyuşturucu kartellerinden Jalisco New Generation (CJNG), canlı yayında söyledikleri gerekçesiyle bir haber spikerini ölümle tehdit etti.

BBC’de yer alan habere göre, CJNG Karteli lideri adına konuştuğunu iddia eden bir kişi, gazeteci Azucena Uresti’yi doğrudan ölümle tehdit etti. Uresti’nin çalıştığı Milenio kanalında, CJNG’ye direnmek için oluşturulan grupları desteklediğini söyleyen kartel üyesi “Beni kadın cinayetiyle suçlasalar da bu lafları sana yediririm” dedi.

CJNG, Meksika’daki çok sayıda kanlı cinayetten sorumlu tutulmuştu. Kartelin lideri Nemesio Oseguera Cervantes ülkenin en çok arananları arasında. ABD, Cervantes’in yakalanması için bilgi verene 10 milyon dolar teklif ediyor.

Kartel, geçen sene bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezine saldırı düzenleyerek 26 kişinin ölümüne sebep olmuştu.