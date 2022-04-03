Meksika'da silahlı saldırı: En az 3 kişi hayatını kaybetti

İki silahlı saldırganın, Meksika'nın Pasifik kıyısındaki tatil beldesi Acapulco'da bulunan bir restorana gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polisler ile saldırganlar arasında ise çatışma çıktı.

AP'de yer alan habere göre; Acapulco'nun bulunduğu Guerrero eyaletindeki savcılık, saldırganları sahile kadar kovalayan polis ekiplerinin 1'ini öldürerek etkisiz hale getirdiğini; diğerini ise ağır şekilde yaraladığını açıkladı.

Acapulco, 2006 yılından beri çetelerin silahlı saldırılarına şahit oluyor

2006 yılından beri uyuşturucu çetelerinin şiddetine maruz kalan Acapulco'nın sahil kenarında daha önce de birçok silahlı saldırı meydana gelmişti.

Kasım ayında polis, silahlı saldırganların Acapulco'daki bir plajda bulunan teknede bir adamı vurarak öldürdüğünü ve sonrasında kaçtıklarını söylemişti.

Yine Kasım ayında; Meksika'nın Karayip kıyılarında, Cancun'un güneyindeki Puerto Morelos'taki bir plajda da iki uyuşturucu satıcısının öldürüldüğü bir silahlı çatışma çıkmıştı.