T24 LogoT24 Logo
Dünya

Meksika'da Maliye Bakanı Koronavirüs'e yakalandı

26 Haziran 2020 23:22

Meksika Maliye Bakanı Arturo Herrera, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Herrera, "Hafif belirtilerim var. Bu saatten itibaren kendimi karantinaya alıyorum. Evden çalışmalarıma devam edeceğim"  ifadelerini kullandı.

Herrera, 22 Haziran'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve İçişleri Bakanı Olga Sanchez ile görüşmesinin ardından çeşitli etkinliklere katılmıştı. Ülkede 7 Haziran'da Obrador'a yakın bir isim olan Sosyal Güvenlik Enstitüsü Başkanı Zor Robledo'da virüs tespit edilmişti.

ETİKETLER

Covid-19MeksikaMeksika'da Maliye BakanıArturo Herrerandres Manuel Lopez ObradorOlga Sanchez
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24