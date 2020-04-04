Meksika'da katiller, Koronavirüs'ten çok öldürüyor: Ülkede mart ayında rekor sayıda cinayet işlendi

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Güney Amerika ülkesi Meksika'da yeni tip Koronavirüs sebebiyle hükûmet evden çıkmama çağrısı yapsa da Mart ayında ülkede cinayet oranları rekor seviyeye ulaştı.

Meksika'da Mart ayında 2 bin 585 kişi cinayete kurban gitti. Bu verilere göre 2020'nin Mart ayı, Meksika'da 1997'de cinayet sayıları kayıt altına alınmaya başlamasından bu yana en çok cinayetin işlendiği ay oldu.

Cinayet oranlarındaki ciddi artış, federal ve yerel yönetimler Covid-19 salgınıyla mücadele için yeni önlemler yürürlüğe sokmuşken geldi. Meksika'da hükûmet, zor durumdaki ekonominin salgın nedeniyle daha da kötü günler geçirmesini önlemeye çalışıyor. Ülke nüfusunun yüzde 40'ından fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Uluslararası Kriz Grubu'nun kıdemli Meksika analisti Falko Ernst, "Uyuşturucu kartelleri için değişen bir durum yok. Şiddetin daha da artma olasılığı var, özellikle silahlı kuvvetler pandemi ile mücadele için başka bölgelere çekilirse" dedi.

Ülkenin birçok bölgesinde şiddet olayları yaşanırken, çatışmalar özellikle boru hatlarının bulunduğu Guanajuato bölgesinde yoğunlaştı.

Meksika Devlet Başkanı Manuel López Obrador dün yaptığı konuşmada, "Mart ayında ülkedeki Koronavirüs vaka sayısı artmaya başladığında şiddetin azalacağını umuyorduk ancak böyle olmadı" dedi.

Meksika'da şu ana kadar bin 688 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve 60 kişi hayatını kaybetti.