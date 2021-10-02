Meksika'da kartel, 20 çeteciyi infaz etti; 4'ünün cesedini belediye başkanının ofisinin önüne bıraktı

T24 Dış Haberler

Meksika'da bir kartel, 20 rakip çete üyesini sıraya dizdikten sonra infaz ettikleri bir video yayınladı.

Daily Mail'in aktardığına göre Los Tlacos üyeleri, rakipleri La Bandera'yı "haraç kesmek ve masum insanları öldürmekle suçladı. Yayınlanan videoda La Bandera üyelerine diz çöktürüldüğü ve silahla tehdit ederek sorgulandıkları görülüyor. Guerrero eyaletinde bir ormanda yaşanan olayda sorgudan sonra La Bandera üyelerinin infaz edildiği aktarıldı.

Cesetlerden dördü, Iguadala Belediye Başkanı David Gama Perez'in kampanya ofisinin önünde park edilen bir arabanın bagajında bulundu. İnfaz edilen diğer 16 çete üyesinin cesetlerinin bulunup bulunmadığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Los Tlacos, La Bandera liderinin Perez'le yakınlığı bulunduğunu ifade etti.