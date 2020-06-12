''Meksika'da kadınları Koronavirüs değil, şiddet öldürüyor''

T24 Dış Haberler

Yeni verilere göre 2020'nin ilk üç ayında Meksika'da yaklaşık bin kadın öldürüldü.

The Independent'ın haberine göre hükûmetin açıkladığı veriler 2020'nin ilk üç ayında, geçen sene aynı döneme kıyasla 8 kat daha fazla kadın öldürüldüğünü gösteriyor.

Kadın hakları için mücadele eden sivil toplum kuruluşları, Koronavirüs önlemleri kapsamında evde kalma emirleri verildiği dönemde aile içi şiddetin arttığına dikkat çekiyor.

Şiddet mağdurlarını temsil eden avukat Patricia Olamendi, ''Bu süreçte kadınların Koronavirüs'ten çok erkek şiddeti nedeniyle öleceğini düşünüyorum" dedi.

Olamendi, Meksika hükûmetinin Koronavirüs döneminde artışa geçen aile içi şiddet ile ilgili henüz bir planının olmadığını söyledi.

Yurttaşlar Hareketi Partisi'nden Martha Tagle ise, ''Ülkemizdeki en tehlikeli salgın Koronavirüs değil, kadına karşı şiddettir'' diye konuştu.

Habere göre 70 sığınağa sahip Milli Sığınak Ağı'nı arayan veya mesaj gönderenlerin sayısı mart ve nisan ortası arasında önceki aylara göre yüzde 80'den fazla artış gösterdi.

Kadın ve kız çocuklarının haklarının korunması amacıyla kurulmuş sivil toplum kuruluşu Equality Now'ın yöneticisi Jacqui Hunt, Britanya merkezli The Independent gazetesine, ''Meksika mevcut durumda yüksek aile içi şiddet ve kadın cinayetleri oranına sahip. Ülkede cinayet davalarının çoğu çözülmüyor ve soruşturma oranları da ciddi anlamda düşük. Şimdi de Koronavirüs salgını dönemi, cinsiyete dayalı şiddetin zaten yoğun olduğu bir ülkede kadınları ve kız çocuklarını yüksek bir risk altına sokuyor'' yorumunu yaptı.

Hunt, "Cinsel ve cinsiyete dayalı şiddeti ortadan kaldırmak için alınan kararlar sıkı bir şekilde uygulanmalı ve bu uygulama kitleleri eğiten, suçluların cezalandırılacağını açıkça belirten bilgilendirme seferberlikleri eşliğinde gerçekleştirilmeli" değerlendirmesinde bulundu

Meksika, kadın cinayetlerinin yaygın olarak yaşandığı bir ülke. Resmi verilere göre 2018'de günde ortalama 10 kadın öldürüldü.

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü'ne göre kadınların yüzde 44'ü partnerlerinden şiddet gördü ve yüzde 66'sı ise yaşamları boyunca şiddetin bir biçimini yaşadı.