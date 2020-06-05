Meksika'da insanlar polis şiddetine karşı sokağa çıktı: Maske takmadığı için gözaltına alınan inşaat işçisini döverek öldürdüler

T24 Dış Haberler

Meksika'da bir inşaat işçisi maske takmadığı için polis tarafından gözaltında dövülerek öldürüldü. 30 yaşındaki Giovanni Lopez'in öldürülmesinin ardından insanlar polis şiddetine tepki göstermek için sokağa çıktı.

Guardian'ın aktardığına göre, inşaat işçisi Giovanni Lopez, 4 Mayıs'ta Meksika'nın en büyük ikinci kenti olan Guadalajara'da maske takmadığı için gözaltına alındı. Lopez'in gözaltına alınma anı olay yerinde olan kişiler tarafınan videoya çekildi. Görüntülerde polisin silahlarla Lopez'i polis aracına girmeye zorladığı, görgü tanıklarının bırakılması için seslendiği görüldü. Bir görgü tanığı polislere "Sadece maske takmadığı için mi?" diye sorduğunda polisin "Direniyordu" yanıtını verdiği duyuldu.

Lopez'in gözaltına alınmasından sonra yakınları karakola giderek kendisini aradı ancak Lopez'in hastaneye götürüldüğünü öğrendi. Hastaneye ulaşan aile, Lopez'in hayatını kaybettiğini öğrendi.

Lopez'in otopsi sonucu kafasından aldığı darbe sonucu travmayla öldüğünü ortaya çıkardı.

Polis şiddetine karşı sokağa çıktılar

Lopez'in polis tarafından maske takmadığı için gözaltına alınıp öldürülmesi Meksika'da polis şiddetine karşı hareketin başlamasına neden oldu. Sosyal medyada "Giovanni için adalet" kampanyası başlatıldı.

Polis şiddetine karşı Guadalajara kentinde sokağa çıkan protestoculara hükûmet binası önünde müdahale gerçekleşti. Protestocular hükûmet binasına girmeye çalıştı.

İnsan hakları örgütleri Meksika'da polis şiddeti, işkence ve cinayetin gittikçe yaygınlaşmaya başladığına dair uyarılarda bulunuyor.