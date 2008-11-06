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Yaşam

Meksika da içişleri bakanını öldüren kaza

Uçakta bulunan İçişleri Bakanı Juan Camilo Mourino (37) ve eski savcı Jose Luis Santiago Vasconcelos ile birlikte altı kişi daha can verdi.

06 Kasım 2008 02:00

Meksika’nın başkenti Mexico City’nin iş merkezinde küçük bir uçağın caddeye düşmesi sonucu 8 kişi öldü. Kazada, içişleri bakanı da can verdi.

Korkunç kaza önceki gün, yüksek ofis binalarının bulunduğu lüks Lomas de Chapultepec semtinde meydana geldi. Uçakta bulunan İçişleri Bakanı Juan Camilo Mourino (37) ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı verdiği amansız mücadeleyle nam salmış eski savcı Jose Luis Santiago Vasconcelos ile birlikte altı kişi daha can verdi. Örgütlü suçla mücadelenin iki öncü isminin kazada hayatını kaybetmesi, Devlet Başkanı Felipe Calderon’a ağır bir darbe indirdi.

1800 kişi tahliye edildi

Learjet tipi uçakta üst düzey yetkililerin bulunması sabotaj şüphesi uyandırdı. Ancak uçağın yardım sinyali verdikten sonra yere çakıldığı, olayın büyük ihtimalle kaza olduğu bildirildi. Kazanın ardından bölgedeki iş merkezlerinde çalışan 1800 kişi tahliye edildi. Belediye Başkanı Marcelo Ebrard, uçakta bulunan sekiz kişinin de can verdiğini, enkazın geniş bir alana yayılması nedeniyle başka can kayıpları olabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

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