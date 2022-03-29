Meksika'da horoz dövüşü yaptırılan alana silahlı saldırı; 19 kişi öldü

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, horoz dövüşü yaptırılan alandakilere düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.

Al Jazeera'nin haberine göre, Michoacan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Las Tinajas bölgesinde yasa dışı horoz dövüşü yaptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, emniyet yetkililerine, horoz dövüşü yaptırılan alanda silahlı saldırı olduğuna dair yerel saatle 22.30'da acil yardım çağrısı geldiği ifade edildi. Alana giden polislerin 3'ü kadın 19 kişinin cesedini bulduğu belirtilen açıklamada, saldırıda birçok kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi. Saldırganların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

16 yılda 340 bin kişi cinayet kurbanı oldu

Başta suç çeteleri ve uyuşturucu kartellerinin çatışmalarıyla şiddet olaylarına sahne olan Meksika'da, son 16 yılda 340 bin kişinin cinayete kurban gittiği iddia ediliyor.