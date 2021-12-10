Meksika'da göçmen taşıyan kamyon devrildi: 53 ölü, 50 yaralı

T24 Dış Haberler

Meksika'nın güneyinde 100'den fazla göçmen taşıyan bir kamyon devrilerek bir yaya köprüsüne çarptı. Kazada 53 kişi hayatını kaybetti ve onlarca insan yaralandı.

Yetkililer, içindeki insan yükünün kamyonun bir virajda devrilmesine sebep olduğunu düşündüklerini belirtti. Kaza, Tuxtla Gutierrez yakınlarında bir otoyolda meydana geldi.

Kaza yerinden paylaşılan görüntülerde hem kamyonun kargo bölümünde hem de yola saçılmış halde cesetler görülüyor.

Hükümet, resmi ölüm sayısının 53, yaralı sayısının ise 50 olduğunu açıkladı. Yaralılardan 40'ının durumunun ciddi olduğu ve hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin Orta Amerikalı göçmenler olduğu düşünülüyor. Can kaybı yaşayanların ülkeleri henüz tespit edilemedi.

Olay yerine ilk müdahale için gelen acil durum servisi çalışanları, kamyonda normalde daha çok kişi olduğunu ancak bir grup göçmenin gözaltına alınmaktan korktuğu için kaçtığını ifade etti.