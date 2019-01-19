Meksika’da ‘benzin çalmak’ için delinen boru hattında patlama: Ölü sayısı 66'ya çıktı

Olayın ardından ülke genelinde benzin sıkıntısı başgösterdi, yakıt istasyonlarınının önünde kuyruklar oluştu. Vali Fayad, Twitter mesajında "Bu trajedi bir daha yaşanmasın. Boru hatlarından uzak durun, benzin hırsızlığına ortak olmayın. Bu hem yasa dışı hem de sizin ve ailenizin hayatını tehlikeye sokar" dedi.
Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador, sabahın erken saatlerinde facianın yaşandığı Tlahuelilpan kasabasına gitti.
Aralık'ta seçilem Obrador, ülke ekonomisine yılda en az 3 milyar dolara mal olan "benzin hırsızlığıyla" mücadele sözü vermişti.
Pemex'in boru hatlarında günde ortalama 42 delik açıldığı belirtiliyor.
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