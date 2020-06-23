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Dünya

Meksika'da 7,4 büyüklüğünde deprem

23 Haziran 2020 18:56

Meksika'da Oaxxaca bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tsunami uyarısında bulundu.

Meksika'nın Oaxxaca bölgesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Meksika'daki ilk belirlemelere göre depremin 7,7 büyüklüğünde olduğunu belirtirken, Meksika Sismoloji Enstitüsü depremin 7,4 büyüklüğünde olduğunu ifade etti. AFAD tarafından yapılan açıklamada ise Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.Ülkenin merkez eyaletlerini de etkilediği kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı.

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