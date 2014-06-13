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Spor

Meksika bir attı, 3 aldı: 1-0

2014 Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında, Meksika, Kamerun'u Peralta'nın 61. dakikada attığı gole 1-0 mağlup etti

13 Haziran 2014 23:58

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda ikinci günün ilk maçında Meksika ve Kamerun karşı karşıya geldi. Açılış maçının aksine daha ağır tempoda geçen karşılaşmada, Meksika, Kamerun'u 1-0 yendi.


Kamerun karşılaşmaya, Itandje, Assou-Ekotto, Nkoulou, Djeugoue, Song, Moukandjo, Eto'o, Choupo Moting, Chedjou, Mbia, Enoh, Meksika ise Ochoa, Rodriguez, Marquez, Herrera, Layun, Dos Santos, Moreno, Guardado, Peralta, Aguilar, Vazquez 11'yle sahaya çıktı.

Karşılaşma ağır tempoda başladı. İlk yarıda Meksika'dan Giovanni Dos Santos ve Kamerun'un golcüsü, Samuel Eto'o'nun attığı goller ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. İlk yarı boyunca Meksika, Kamerun karşısında baskılı bir oyun ortaya koymasına karşın, 0-0'lık eşitlik bozulmadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Meksika, 61. dakikada Peralta'nın ceza sahası içinden vurduğu topla 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmazken, Meksika aldığı 3 puanla A Grubu'nda ikincilik koltuğuna oturdu.

 

Rekor geldi

 

Meksika Milli Takımı'nın kaptanı Marquez, 4 Dünya Kupası'nda üst üste kaptanlık bandını takarak, kupanın rekorlar sayfasında kendisine yer buldu.

 

Türkiye'den tanıdıklar

 

Kamerun Milli Takımı'nda Konyasporlu Itandje ve Galatasaraylı Chedjou ilk 11'de sahaya çıkarken, Webo ve Dany de, ilerleyen dakikalarda oyuna alındı.

 

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Meksika bir attı, 3 aldı: 1-0

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