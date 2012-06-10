Meksika basından saklanan çift kol naklinde başarıya ulaştı

Elektrik çarpması sonucu iki kolu kesilen Meksikalı adama çift kol nakledildi. Kadavralar üzerinde deneyim kazanan ekip üç ay önce ameliyatı yaptı. Sağlığı düzelen hasta dün taburcu edildi.

Türkiye’de hastanın ölümüyle sonuçlanan çift kol nakli ameliyatını Latin Amerika ülkesi Meksika başardı. 2011 yılında elektrik çarpması sonucu iki kolu dirsek altından kesilen 52 yaşındaki Gabriel Granados, mart ayında geçirdiği başarılı bir ameliyat sonrasında yeni kollarına kavuştu. Dr. Fernando Gabilonda Navarro, kol nakli için önce kadavralar üzerinde ekibinin deneyim kazanmasını sağladı. Aylar süren bu deneyim sürecinden sonra vurularak öldürülen 34 yaşındaki bir kurbanın kolları Granados’a nakledildi.



23 hasta sırada bekliyor



Ancak Türkiye’deki başarısız operasyonu dikkate alan yetkililer, kritik dönemi atlatmadan medyaya durumu bildirmedi. Sağlık durumu tamamen düzelen Grandos dün taburcu edilmeden önce bir basın toplantısıyla yeni kollarını dünyaya gösterdi. Savcılıkta mali müşavir olarak çalıyan Granados, naklin “müthiş” olduğunu belirterek, “Her geçen gün kollarımı biraz daha hissediyorum” diye konuştu. Navarro, 23 hastanın kol nakli için beklediğini, ancak sadece 6 hastaya başarıyla kol nakli yapılabileceğini belirtti.