T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Meksika basından saklanan çift kol naklinde başarıya ulaştı

Türkiye’de hastanın ölümüyle sonuçlanan çift kol nakli ameliyatını Latin Amerika ülkesi Meksika başardı

10 Haziran 2012 13:57

Elektrik çarpması sonucu iki kolu kesilen Meksikalı adama çift kol nakledildi. Kadavralar üzerinde deneyim kazanan ekip üç ay önce ameliyatı yaptı. Sağlığı düzelen hasta dün taburcu edildi.

Türkiye’de hastanın ölümüyle sonuçlanan çift kol nakli ameliyatını Latin Amerika ülkesi Meksika başardı. 2011 yılında elektrik çarpması sonucu iki kolu dirsek altından kesilen 52 yaşındaki Gabriel Granados, mart ayında geçirdiği başarılı bir ameliyat sonrasında yeni kollarına kavuştu. Dr. Fernando Gabilonda Navarro, kol nakli için önce kadavralar üzerinde ekibinin deneyim kazanmasını sağladı. Aylar süren bu deneyim sürecinden sonra vurularak öldürülen 34 yaşındaki bir kurbanın kolları Granados’a nakledildi.


23 hasta sırada bekliyor


Ancak Türkiye’deki başarısız operasyonu dikkate alan yetkililer, kritik dönemi atlatmadan medyaya durumu bildirmedi. Sağlık durumu tamamen düzelen Grandos dün taburcu edilmeden önce bir basın toplantısıyla yeni kollarını dünyaya gösterdi. Savcılıkta mali müşavir olarak çalıyan Granados, naklin “müthiş” olduğunu belirterek, “Her geçen gün kollarımı biraz daha hissediyorum” diye konuştu. Navarro, 23 hastanın kol nakli için beklediğini, ancak sadece 6 hastaya başarıyla kol nakli yapılabileceğini belirtti.

ETİKETLER

meksikaçift kol nakliGabriel Granados

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24