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Dünya

Meksika, Assange'a siyasi sığınma vermeye hazırlanıyor

04 Ocak 2021 20:35

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lopez Obrador, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'a siyasi sığınma hakkı verebileceklerini duyurdu.

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