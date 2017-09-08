Meksika açıklarında 8.1 büyüklüğünde dreprem meydana geldi (2)

(Gelişmeler ve deprem büyüklüğü güncellemesi eklendi.)

İstanbul, 8 Eylül (DHA) - ABD Sismik Araştırmalar Merkezi\'nin (USGS) verilerine göre, Meksika açıklarında 8.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

USGS\'in \"8.0\" olarak açıkladığı ve daha sonra 8.1 olarak güncellediği deprem, Meksika\'nın Guatemala ile komşu eyaleti Chiapas\'ın 97 kilometre güneybatı açıklarında meydana geldi ve derinliği de 35 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin ardından meydana gelen küçük çaplı bina hasarlardında ikisi çocuk toplam altı kişi yaşamını yitirdi. Meksika ve Guatemala açıklarında da küçük ölçekli tsunami rapor edildi.