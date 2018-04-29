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BBC Türkçe

Meksika açıklarında 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Meksika'nın güney kıyılarında 8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, tehlikeli tsunami dalgalarının görülebileceğini söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Meksika'nın güney kıyılarında 8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de binaların sarsıldığı ve insanların sokaklara döküldüğü belirtildi.

Reuters, depremin merkezinin Pijijiapan kasabasının 123 km güneybatısı olduğunu ve derinliğin ise 33 km olduğunu aktardı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise tehlikeli tsunami dalgalarının görülebileceğini söyledi.

Meksika'nın yanı sıra, El Salvador, Kosta Rika, Guatemala, Nikaragua, Panama ve Honduras'ta tsunami uyarıları yapıldı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de de şiddetli biçimde hissedilen deprem nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor.

Reuters haber ajansına konuşan Luis Carlos Briceno, "Daha önce toprağın böylesine şiddetli biçimde hareket ettiğine hiç tanık olmamıştım" dedi.

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MeksikaPasifik Tsunami Uyarı MerkeziMexico CityPijijiapanTsunami Uyarı MerkeziEl Salvador Kosta Rika Guatemala Nikaragua PanamaHondurasLuis Carlos Briceno

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