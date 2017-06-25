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Dünya

Meksika-ABD sınırında "3 dakikalık" kucaklaşma

Buluşma, göçmen olarak ABD’ye gittiği ya da sürgün edildiği için Meksika’daki ailelerini göremeyenler için düzenleniyor

25 Haziran 2017 19:07

Sivil toplum kuruluşu The Border Network for Human Rights, (İnsan Hakları için Sınır Ağı) göçmen olarak ABD’ye gittiği ya da sürgün edildiği için yasal olarak Meksika’daki ailelerini göremeyenler için düzenlenen “Duvarlara Karşı Kucaklaşma" adlı özel buluşmalarının dördüncüsünde 195 aile bir araya geldi, 3 dakikalığına birbirlerine sarıldı.

ABD’nin Texas eyaletinin El Paso kentiyle Meksika’nın Ciudad Juarez kentini ayıran Rio Grande deresinde 2 bin 500 kişi sınır devriyelerinin gözetimi altında, 3 dakikalığına birbirlerine sarıldı. Çoğu 10 yılı aşkın süredir görüşmemiş olan aile üyelerinin buluşmasına sevinç çığlıkları ve gözyaşları hakimdi.

Meksika’dan ABD’ye göç edenler, ülkelerini ziyaret etmeleri durumunda ABD’ye geri dönememekten korkuyor.

“Duvarlara Karşı Kucaklaşma" etkinliklerinin son ikisi, yasadışı göçü ve uyuşturucu ticaretini engellemek bahanesiyle Meksika-ABD sınırına duvar örmek isteyen ABD devlet başkanı Donald Trump döneminde yapıldı. İlk iki etkinlik, ABD’nin göçmen politikasını yumuşatmak için çaba sarf etse de başarılı olamayan eski başkan Barack Obama zamanında düzenlenmişti.  

Filiz Yavuz (DHA)

 

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