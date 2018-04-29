Meksika 7.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı: En az 42 ölü

Güney Amerika ülkesi Meksika'da meydana gelen depremde en az 42 kişi hayatını kaybetti.

İlk ölçümler depremin büyüklüğünü 7.1 olarak belirledi.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto, başkent Mexico City'de 27 binanın çöktüğünü açıkladı.

Başkentteki bazı binalarda yangın çıktığı ve içeride mahsur kalanların olduğu da kaydedildi.

Devlet Başkanı Nieto, yardım ekiplerinin depremden en fazla etkilenen yerlere daha kolay ulaşabilmesi için Twitter üzerinden halka sokağa çıkmama çağrısı yaptı.

Mexico City'deki havaalanı da uçuşları durdurdu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Puebla eyaletine bağlı Atencingo kenti olarak açıkladı.

Bu ay başında ülkede meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki deprem 90 kişinin ölümüne yol açmıştı.