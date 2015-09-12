Mekke'deki kazada ölü sayısı artıyor

Kâbe'de son birkaç gündür şiddetli kum fırtınası ve aşırı yağmur etkili oluyordu. Su

baskınlarına yol açan ve ağaçları, tabelaları uçuracak kadar şiddetli olan fırtına

ve

yağışlar, dün yerel saatle 17:30 sularında faciaya yol açtı.

Kâbe çevresinde genişletme projesi kapsamında kurulan tonlarca ağırlıktaki vinçlerden

biri tavaf alanının üzerine düştü. 50 metreyi aşan uzunluktaki vinç, ibadet eden hacı

adaylarının üzerine devrildi.



Mekke Emiri El Faysal soruşturma başlattı

Suudi Arabistan Afet ve Acil Durum Müdürü Süleyman El Amr, kazada ilk

belirlemelere göre 107 kişinin öldüğünü, 238 kişinin de yaralandığını söyledi. Mekke

Emiri Prens Halid El Faysal kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ölenlerden 2'sinin Türk vatandaşı olduğunu,

19 Türk vatandaşının da yaralandığını açıkladı.

Hac mevsimi başlıyor

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre Kabe'de halen yaklaşık

800 bin hacı adayı bulunuyor. Hac mevsimi önümüzdeki hafta başlıyor.

Kâbe'yi genişletme projesi kapsamında 400 bin metrekarelik yeni inşaat çalışmaları

yapılıyor. Kâbe'de şu anda 770 bin kişi tavaf ve ibadet ederken, projenin

tamamlanmasının ardından bu sayının 2 milyonu aşması hedefleniyor.