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Dünya
Deutsche Welle

Mekke'deki kazada ölü sayısı artıyor

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle Kâbe'de bir vincin devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 100'ü aştı. Ölenlerden 2'sinin Türk vatandaşı olduğu açıklandı.

12 Eylül 2015 12:05

Kâbe'de son birkaç gündür şiddetli kum fırtınası ve aşırı yağmur etkili oluyordu. Su
baskınlarına yol açan ve ağaçları, tabelaları uçuracak kadar şiddetli olan fırtına
ve
yağışlar, dün yerel saatle 17:30 sularında faciaya yol açtı.

Kâbe çevresinde genişletme projesi kapsamında kurulan tonlarca ağırlıktaki vinçlerden
biri tavaf alanının üzerine düştü. 50 metreyi aşan uzunluktaki vinç, ibadet eden hacı
adaylarının üzerine devrildi.
 
Mekke Emiri El Faysal soruşturma başlattı

Suudi Arabistan Afet ve Acil Durum Müdürü Süleyman El Amr, kazada ilk
belirlemelere göre 107 kişinin öldüğünü, 238 kişinin de yaralandığını söyledi. Mekke
Emiri Prens Halid El Faysal kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ölenlerden 2'sinin Türk vatandaşı olduğunu,
19 Türk vatandaşının da yaralandığını açıkladı.

Hac mevsimi başlıyor

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre Kabe'de halen yaklaşık
800 bin hacı adayı bulunuyor.  Hac mevsimi önümüzdeki hafta başlıyor.

Kâbe'yi genişletme projesi kapsamında 400 bin metrekarelik yeni inşaat çalışmaları
yapılıyor. Kâbe'de şu anda 770 bin kişi tavaf ve ibadet ederken, projenin
tamamlanmasının ardından bu sayının 2 milyonu aşması hedefleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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