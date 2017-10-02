Mekke'de yeni altyapı çalışmaları yapılacak

İrfan Sapmaz / İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Suudi Arabistan\'ın Mekke kenti için 10 yıllık bir kalkınma programı hazırlandı. Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz\'in Danışmanı ve Mekke Valisi Prens Halid Al-Faysal konu ile ilgili yaptığı açıklamada Mekke\'de bir çok yeni yol, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarına ağırlık verileceğini duyurdu.

Cidde\'de gerçekleştirilen Mekke Bölgesi Konseyi 3.Dönem toplantısına başkanlık eden Prens Halid Al-Faysal Mekke\'nin \"dünyanın her yerinden gelen misafirlerini en güzel şartlarda ağırlayabilmesi\" için çalışmalara ağırlıklı olarak sürdüğünü söyledi.

Sadece Mekke\'de Kabe\'nin genişletilmesi çalışmaları için 100 milyar doların üzerinde harcama yapılırken, genişletme çalışmalarının 2030 yılında tamamlanması bekleniyor. Kabe\'nin genişletilmesi çalışmalarında Türk şirketleri de yer alıyor.

Bu arada Mekke\'den sadece 50 kilometre uzaklıkta bulunan sayfiye yeri olarak bilinen Taif kentinde 3 milyar dolarlık dev bir şehir kurulacağı açıklandı.

Mekke\'ye gidebilmek için en yakın havalimanına ev sahipliği yapan Cidde\'nin yoğunluğunun azaltılmasıda planlanırken, Taif\'e 48 milyon metrekarelik bir alanda 800 milyon dolarlık yeni havalimanı da inşa edilecek. Yeni havalimanı ile Cidde\'ye iniş yapan uçakların buraya yönlendirilmesi bekleniyor. Havalimanı 2020 yılında faaliyet göstermeye başlayacak. Taif\'te halen küçük bir havalimanı bulunuyor.

Yeni düzenlemeyle 10 bin ev inşa edilecek olan yeni kentte ayrıca yeni lüks oteller, teknoloji ve alışveriş merkezleri, üniversiteler de olacak. Bu yeni kentin inşaasında Türk inşaat şirketlerinin de yer alması bekleniyor.