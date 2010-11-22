-MEKKE'DE KAYBOLAN HACI BULUNDU BOLU (A.A) - 22.11.2010 - Bolu'dan eşiyle birlikte hacca giden ve Kurban Bayramı'nın 1. gününden beri haber alınamayan 65 yaşındaki Hasan Yılmaz'ın Kabe yakınlarında bulunduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, Bolu Müftülüğünün ek kontenjanından yararlanarak eşi Fahriye Yılmaz ile hacca giden Hasan Yılmaz dün saat 20.00 sıralarında Kabe yakınlarında bulundu. Babasından 6 gündür haber alamadıklarını ve bu süre içinde büyük endişe yaşadıklarını belirten Hasan Yılmaz'ın oğlu Sami Yılmaz, ''Babam bulunduktan sonra telefonla konuştuk. Sesi gayet iyi geliyordu. Biraz korku ve şok hali vardı ama sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler'' dedi. Hasan Yılmaz'ın kaybolduğu süre içinde başına neler geldiği hakkında henüz bir bilgi sahibi olmadıklarını da ifade eden Sami Yılmaz, ''Babam görevliler tarafından dinlenmesi için oteline götürüldü. Birkaç gün sonra olayın şokunu üzerinden atınca kaybolduğunda başına neler geldiğini öğreneceğiz'' diye konuştu. Günlerdir babasının hayatından endişe ettiklerini aktaran Sami Yılmaz, ''Kurban Bayramı'nın 1. gününde kafileyle birlikte şeytan taşlamaya giden babam, astım hastası olan annemi sorun yaşamasın diye yanında götürmemiş. Şeytan taşlama sırasında babamın üzerinde sadece ihram varmış. Kendisini tanıtacak kimlik yada başka bir şey yokmuş. O izdihamda babamı görenler olmuş ama sonrası ile ilgili hiç bir haber alamadık. Durumu öğrendikten sonra kafile başkanını aradım. O da bana (3'üncü günü bekleyelim belki Mina'daki çadırlardan çıkar) dedi ancak oradan da çıkmadı. 3'üncü günün sonunda kayıp ilanı verdiler. Diyanet İşleri Başkanlığını da aradım'' dedi. Bayram boyunca Mekke'de hayatını kaybeden isimsiz cenazelerin de tek tek incelendiği bilgisini veren Sami Yılmaz, aldıkları haberle tüm aile bireylerinin mutluluk yaşadığını sözlerine ekledi.